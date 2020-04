Da diversi anni, ormai, Netflix rappresenta la principale piattaforma di Streaming scelta dai consumatori in Italia e nel resto del mondo. Ad oggi, come c’era da aspettarsi, il vasto catalogo offerto dal colosso Americano rappresenta un punto di riferimento per milioni di persone costrette a restare in casa a causa dell’emergenza sanitaria che ha invaso l’intero pianeta. Film e serie TV, infatti, fanno da compagnia nella maggior parte del tempo trascorso fra le mura di casa. Ci sono però alcune novità importanti che riguardano in maniera diretta serie televisive Suburra, Riverdale, Black Mirror ed Elite. Scopriamo di seguito tutti i dettagli.

Suburra, Elite, Black Mirror e Riverdale: ecco le ultime novità di Netflix Suburra Una delle migliori serie TV Italiane mai prodotte, come ben sappiamo Suburra tratta degli argomenti legati alla criminalità romana. Tra gli aspetti della serie, quindi, troviamo la corruzione nelle forze dell’ordine, dello Stato e della Chiesa. Ad oggi sono solamente due le stagioni rilasciate da Netflix ma, di recente, il colosso americano ha annunciato l’arrivo di una terza stagione nei prossimi mesi. Voci di corridoio sembrerebbero confermare la terza season nell’autunno di quest’anno o ad inizio del 2021. Riverdale Decisamente più leggera della precedente, Riverdale è una serie TV Americana ispirata ai personaggi dei fumetti Archie Comics. Sono milioni le persone in attesa della quinta stagione ma, secondo quanto affermato dalla produzione, a causa del Covid-19 i tempi di rinnovo si sono allungati. Black Mirror La Serie TV di origine inglese è ferma da alcuni mesi sulla sua quinta stagione che, secondo quanto emerso online, è stata apprezzata fortemente da tutti. Attualmente gli appassionati della serie sono in attesa della sesta season ma, anche in questo caso, non vi è ancora una data certa. Ciononostante, però, sappiamo che quest’ultima arriverà per la fine dell’anno. Elite Disponibile da diverso tempo online, la serie tv spagnola ha recentemente ottenuto un grande successo fra gli utenti più giovani di Netflix. In questo caso le notizie sulla prossima stagione sono veramente poche e, di fatto, si presume che arriverà per l’anno prossimo.