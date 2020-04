Come tutte le aziende che si appoggiano ad Android come sistema operativo, anche Huawei detiene la sua interfacci anche viene migliorata anno dopo anno. La EMUI è arrivata in occasione dei nuovi P40 e P40 Pro con la 10.1, versione che ora è in via di distribuzione.

Molti utenti però nelle scorse ore hanno trovato sul web una lista, che riportiamo in basso, con tutti i dispositivi che sarebbero pronti da settembre a ricevere la EMUI 11.

Huawei: ecco gli smartphone che stanno ricevendo la nuova EMUI 10.1 e quelli che dovrebbero ricevere la EMUI 11

EMUI 11

Mate 30 Pro,

Mate 30,

Mate 30 RS Porsche Edition,

Mate 20,

Mate 20 Pro,

Mate 20 X,

Mate 20X 5G,

Mate 20 Porsche Edition,

Mate X,

P40,

P40 Pro,

P40 Pro+,

P30,

P30 Pro,

Nova 6,

Nova 6 5G,

Nova 5T,

Nova 5 Pro,

Nova 5Z,

Nova 5i,

Nova 5i Pro.

EMUI 10