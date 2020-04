La fascia media e medio-bassa del mercato mobile è ricca di diversi prodotti interessanti, e il colosso Samsung è una delle aziende che offre le migliori proposte, come ad esempio gli smartphone della serie Galaxy M e Galaxy A. Quest’ultima serie, in particolare, si sta allargando sempre più dato che l’azienda sta proponendo numerosi smartphone. Uno degli ultimi arrivati è il Galaxy A21, ma ben presto arriverà una sua variante, ovvero il Samsung Galaxy A21s.

Il debutto in veste ufficiale di questo nuovo device è ormai alle porte. Nonostante questo, continuano ad arrivare indiscrezioni, rumors e leaks. Il leaker Sudhanshu Ambhore, in particolare, ha da poco postato un post sul noto social Twitter in cui rivela praticamente l’intera scheda tecnica del device di casa Samsung.

Samsung Galaxy A21s-

6.55" IPS, HD+, 720 x 1600

48MP + 8MP + 2MP

13MP

3GB + 64GB

microSD slot

5000mAh

FS scanner, Micro USB, NFC, Dual SIM, 3.5mm jack, BT 5.0

Black, Blue & White

Note- This info is from a relatively new source, so it's better to take it with a pinch of salt🧂

— Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) April 25, 2020