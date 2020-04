Expert prova in tutti i modi a recuperare il terreno perso nei confronti delle dirette concorrenti del settore, per questo motivo ha deciso di proporre al pubblico una nuova campagna promozionale dal retrogusto molto interessante, nonché ovviamente ricca di occasioni da non lasciarsi sfuggire.

Tutti i prodotti ed i prezzi indicati nell’articolo risultano essere fruibili indistintamente dalla provenienza, ciò sta a significare che il cliente potrà a tutti gli effetti approfittare del sito ufficiale aziendale per acquistare dal divano di casa. A differenza di quanto siamo solitamente abituati a vedere, la spedizione è da ritenersi completamente gratuita su ogni ordine effettuato.

ISCRIVETEVI al canale Telegram di TecnoAndroid, ogni giorno vi aspettano offerte e codici sconto Amazon.

Volantino Expert: risparmio notevole con le nuove offerte

Il volantino Expert riparte proprio dalla telefonia mobile, avvicinandosi prima di tutto agli utenti che vogliono il massimo con la minima spesa. Tra i modelli inclusi nella sezione non possiamo che annoverare alcune piccole chicche, come Oppo A5 2020 acquistabile a 159 euro, passando anche per un buonissimo Galaxy A40 a 199 euro, ma anche uno Huawei Y6s a 129 euro.

Le occasioni migliori arrivano però salendo leggermente con la spesa, osando poco di più è possibile incrociare Huawei P30 proposto a 449 euro, come anche Huawei P30 Lite a 299 euro, per finire con il Samsung Galaxy A71 a 449 euro.

Il volantino Expert ovviamente non si limita esclusivamente ai suddetti modelli/prodotti, ma va ben oltre a quanto abbiamo appena visto. Il nostro consiglio è di aprire le pagine elencate direttamente sul sito ufficiale dell’azienda o poco sotto.