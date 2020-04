Come ben sappiamo, LG Velvet sarà il nome del nuovo top di gamma del colosso Sud Coreano, del quale abbiamo già potuto parlare dei suoi punti cardini, soprattutto del suo design.

Nelle ultime ore è stata diffusa online anche la sua data di presentazione ufficiale. Sarà il prossimo 7 maggio 2020 alle ore 10 in Corea del Sud, quando da noi sarà ancora il 6 maggio 2020. Scopriamo tutti i dettagli.

LG Velvet sarà presentato in Sud Corea il 7 maggio 2020

La data l’abbiamo potuta apprendere dall’invito diffuso online da LG, insieme troviamo anche un nuovo breve video sul dispositivo, il quale ancora punta sul un design particolare del modulo fotografico posteriore. Secondo l’invito, si può presupporre che il dispositivo arriverà almeno in 4 colorazioni, Aurora White, Aurora Grey, Aurora Green e Illusion Sunset.

Sicuramente tra un paio di settimane avremo le idee più chiare anche per quanto riguarda le sue caratteristiche tecniche e al suo prezzo di lancio. Per il momento sappiamo solamente che il display avrà bordi molto sottili, con un design ad arco 3D dove due dei quattro lati sono curvati. LG ha spiegato che questo progetto è nato per offrire qualcosa di nuovo ai consumatori, che si trovano spesso circondati, secondo LG, da dispositivi simili tra di loro dal punto di vista estetico e distinguibili solo per le specifiche tecniche.

Lo smartphone LG Velvet monterà un processore Qualcomm Snapdragon 765 anche se per il momento non sappiamo l’estensione delle memorie. Il prezzo è ancora top secret, ma sicuramente scoveremo qualche indiscrezione prima della data di lancio prevista. Non ci resta che attendere ancora qualche giorno.