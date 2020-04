L’app Good Lock è probabilmente uno dei migliori strumenti di personalizzazione per i proprietari di device Samsung. Esistono molti moduli che puoi utilizzare per personalizzare il tuo smartphone come più ti piace. Uno dei più recenti rilasciati si chiama Home Up e ti consente di modificare molti aspetti dell’interfaccia One UI. Se non sei particolarmente soddisfatto dell’aspetto del tuo telefono, allora questo è un modulo con cui puoi sbizzarrirti.

Il modulo Home Up ti permette di scegliere tra diverse personalizzazioni per il tuo launcher One UI secondo XDA Developers. Ad esempio, se hai problemi a nominare le tue cartelle, c’è una funzione che usa l’apprendimento automatico per darti suggerimenti appropriati. Puoi anche cambiare il design delle cartelle della schermata principale tramite una funzione in stile pop-up che mostra le opzioni di colore del carattere, il colore di sfondo, trasparenza e angoli, ecc.

Samsung Home Up è ora disponibile su Galaxy Store

Nel caso in cui non sei soddisfatto delle modifiche, puoi eseguire il backup del layout personalizzato in modo da poterlo ripristinare in seguito. Nel caso in cui il modulo Good Lock e, di conseguenza, il modulo Home Up non siano disponibili o bloccati nella propria area, è possibile provare anche altre app di terze parti.

Un membro di XDA ha sviluppato NiceLock, un ‘app simile ad Home Up che può essere installata tramite apk. La versione iniziale di Home Up è ora disponibile nel Samsung Galaxy Store. La suite Good Lock è un modo abbastanza intelligente per Samsung di permettere agli utenti di personalizzare il proprio device con moduli personalizzati.