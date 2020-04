L’esigenza di doversi spostare é propria di ogni persona. Sempre più rilevanza stanno acquistando i mezzi di trasporto alternativi, i quali prevedono un impatto ambientale nettamente minore dei veicoli a carburante. Tra le ultime tendenze del 2020, poi, vi sono proprio le bici elettriche, le quali vengono utilizzate quotidianamente da un numero d’utenti sempre più esponenziali.

Comode per piccoli spostamenti,per girare in città senza il dilemma di parcheggio o per andare finanche a lavoro, le stanbici elettriche stanno conquistando piano piano la fiducia della collettività. Nonostante, quindi, siano diversi i pregi che le connotano, acquistare uno di questi dispositivi però potrebbe risultare dispendioso per molti: per fortuna, pero, non si dovrà più rinunciare all’idea grazie ad una nuova incentivazione regionale.

Bici elettriche gratis: É possibile ottenere un bonus per l’acquisto

Alcune regioni d’Italia hanno deciso di dare spazio a questa modalità di trasporto istituendo un bonus con cui potrà essere avvantaggiato. Purtroppo tale idea non ha conquistato l’intero Paese, ma in futuro nulla nega una plausibile espansione del fenomeno.

Al fine di poter accedere al bonus, il cittadino dovrà rottamare un suo vecchio veicolo inquinate (misure comprendenti tutti i mezzi fino alla categoria Euro 3) entro dicembre 2021. A tale azione corrisponderà un voucher con un valore compreso tra i 1500 ed i 500 euro utilizzabile esclusivamente per l’acquisto di una bici elettrica.

Al momento le regioni che garantiscono questo incentivo sono quelle con più di 50.000 abitanti, ossia:

Campania

Lazio

Liguria

Lombardia

Piemonte

Puglia

Sicilia

Toscana

Umbria

Veneto

In caso di aggiornamenti saremo felici di farvi conoscere le novità.