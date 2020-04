Vodafone continua nella sua corsa e nella sua campagna commerciale volta ad aumentare il suo bacino di clienti. Dopo la nascita del nuovo operatore WindTre, frutto dell’unione tra 3 Italia e di Wind, la compagnia inglese ha un avversario ancora più forte da fronteggiare. Nonostante ciò, ad oggi, la preoccupazione maggiore per Vodafone si chiama Iliad con la sua offerta Giga 50.

Vodafone ed Iliad, le migliori offerte con 50 Giga internet

Iliad conferma la sua migliore offerta in cui sono contemplati minuti illimitati per le telefonate ed SMS senza limiti più 50 Giga da utilizzare per internet. Tutto questo al prezzo di 7,99 euro al mese.

La reazione di Vodafone a questa ricaricabile si palesa con la Special 50 Giga. I clienti potranno in questo caso beneficiare di telefonate illimitate e di 50 Giga per la connessione internet. Il prezzo anche in questo caso è molto vantaggioso e si attesta sui 7,99 euro.

Sia nell’uno sia nell’altro caso è prevista una spesa di attivazione. Ad oggi, Vodafone ed Iliad richiedono ai loro nuovi utenti una quota di attivazione pari a 10 euro. Le due compagnie telefoniche mettono a disposizione dei loro utenti anche degli importanti servizi extra.

Con la Giga 50 ogni abbonato sarà abilitato ad effettuare telefonate senza limiti sul suolo internazionale. Iliad, inoltre, garantisce a tutti i suoi utenti anche l’utilizzo della segreteria telefonica a costo zero. Gli utenti di Vodafone che scelgono di sottoscrivere la promozione Special 50 Giga invece avranno a disposizione la connessione internet con le velocità del 4,5G ed inoltre anche la condivisione di rete con lo strumento dell’hotspot personale.