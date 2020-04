Esselunga rimette in riga le rivali del settore della rivendita di elettronica riuscendo a lanciare una serie di offerte davvero molto interessanti e ricche di occasioni da cogliere al volo, a patto che si sia disposti a recarsi personalmente in negozio entro il 24 aprile 2020.

Sulle pagine che potete trovare elencate sotto vedrete indicata una data di scadenza errata (l’11 aprile 2020), dal sito ufficiale apprendiamo nuova validità per le offerte in tutti i punti vendita, proprio fino al 24 del mese corrente. I prodotti sono acquistabili solo in negozio, con garanzia legale della durata di 24 mesi, ma sopratutto in versione no brand (quindi con aggiornamenti rilasciati direttamente dal produttore, non dall’operatore).

Esselunga: tante occasioni per tutti gli utenti

L’occasione migliore della campagna promozionale corrente riguarda la possibilità di ricevere le cuffie SBS wireless con una spesa finale di solo 1 euro; per richiederle il consumatore non deve fare altro che acquistare uno dei dispositivi contrassegnati ed aggiungere in cassa la cifra indicata, la consegna del prodotto dal valore commerciale di circa 40 euro sarà pressoché immediata.

Gli smartphone in promozione sono diversi ed altrettanto interessanti, il top di gamma preso in considerazione resta l’Apple iPhone Xr a 638 euro, ottima alternativa simil low-cost per coloro che si vogliono avvicinare al brand dell’azienda di Cupertino. Per risparmiare al massimo, rinunciando però anche alla qualità generale, ecco arrivare lo Xiaomi Redmi Note 8T acquistabile a 169 euro.

Tutte le altre offerte del volantino Esselunga sono visionabili tra le pagine che trovate qui sotto.