Fortnite continua ad essere uno dei giochi preferiti dei consumatori soprattutto perché Epic Games, lo sviluppatore del gioco, introduce sempre delle novità per i players. A tal proposito, ci sono dei grandiosi aggiornamenti nel Capitolo due di Fortnite che riguardano la versione alternativa per la Skin di Skye.

Fortnite: ecco quali sono le novità introdotte da Epic Games

Il team di sviluppo del videogame ha pensato bene di introdurre una versione alternativa della Skin di Skye per tenere occupati i giocatori perché per accedere all versione è necessario superare delle sfide. I players, in particolare, devono trovare Ollie degli spettri, un animaletto rimbalzante amico di Skye che funge da berretto e deltaplano, per sbloccare la Skin degli spettri. Per possedere Skye delle Ombre, invece, i players devono trovare Ollie delle ombre.

Prima di superare queste sfide è necessario completare tutte quelle della settimana otto nel capitolo secondo. Una volta terminate, nella schermata di gioco dei potenziamenti è possibile scegliere tra Spettri e Ombre, e successivamente è necessario recarsi in uno dei due punti specifici per portare a termine le sfide successive.

Per coloro che sceglieranno gli Spettri, Ollie si troverà nella Fattoria Frenetica e sarà necessario seguire l’animaletto finché non si fermerà. Una volta fermo sarà necessario interagire con lui per sbloccare la variante del costume. La stessa procedura vale per coloro che sceglieranno Ombre, ma Ollie si troverà nella Foresta Frignante.

Insomma, delle grandiosi sfide. Tantissimi utenti in rete sembrano apprezzare notevolmente gli aggiornamenti che introduce periodicamente nel videogame.