Nubia RedMagic 5G: pronto per la vendita, ecco i prezzi ufficiali

Nubia RedMagic 5G sta per arrivare anche in Italia, ecco finalmente i prezzi ufficiali e la data di commercializzazione sul territorio.

Il Nubia RedMagic 5G, il nuovo flagship dell’azienda orientale, sta per arrivare sul mercato mondiale, le vendite partiranno il prossimo lunedì 21 aprile, ma nel frattempo gli utenti hanno la possibilità di prenotarlo a prezzi decisamente interessanti.

Lo smartphone è indubbiamente caratterizzato da prestazioni tecniche decisamente di fascia alta, a partire proprio dall’ampio display da 6.65 pollici, un amoled con refresh rate a 144Hz, pensato appositamente per migliorare e portare all’estremo le prestazioni gaming. Questo sarà possibile grazie anche alla presenza dei pulsanti trigger (come sull’Asus Rog Phone 2), pensati per ampliare le possibilità di controllo, nonché ovviamente il processore migliore del momento, il Qualcomm Snapdragon 865. Il comparto fotografico è ugualmente interessante, parliamo giustappunto di un triplo sensore posteriore, composto da: un componente Sony IMX686 da 64 megapixel, un grandangolare da 8 megapixel, nonché una macro da 2 megapixel (anteriormente è invece stata posizionata una fotocamera da 8 megapixel).

Nubia RedMagic 5G: le prestazioni sono da top di gamma

Il Nubia RedMagic 5G ovviamente non si ferma qui, nell’attesa di poterlo toccare con mano e provarlo direttamente sulla nostra pelle, fino al 21 aprile tutti i giorni 100 utenti potranno acquistare un voucher da 50 dollari per l’acquisto del dispositivo, pagandolo soli 5.79 dollari. Questi verrà trasformato in un buono d’acquisto a partire dalla data di commercializzazione effettiva, quale è proprio il 21 aprile.

I prezzi di vendita, ad ogni modo, sono i seguenti: 649 euro per la versione 12GB di RAM e 256GB di memoria interna, 579 euro per la versione da 8GB di RAM e 128GB di memoria interna (non ancora disponibile, ma lo sarà presto).

Maggiori informazioni in merito sono disponibili a questo link.