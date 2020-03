Nubia ha sollevato il sipario sulla nuova generazione di smartphone da gaming del brand. Si tratta di RedMagic 5G che è appena stato presentato il Cina. Come per le generazioni precedenti, lo smartphone rappresenta la massima espressione di potenza e tecnica. I giocatori potranno sfruttare tutto l’hardware a disposizione per giocare su mobile come mai prima d’ora.

Il display di RedMagic 5G offre una nitidezza unica nel proprio genere sfruttando tutte gli ultimi ritrovati tecnici disponibili. Il panello è un AMOLED da 6.65 pollici definito ESport Display proprio per sottolineare la vocazione da gaming. Inoltre, Nubia ha deciso di adottare un refresh rate a 144Hz, una soluzione inedita che sicuramente permetterà una visione senza eguali.

RedMagic 5G è un mostro di potenza

Come si può evincere dal nome, il RedMagic 5G è compatibile con le reti 5G in tutti i paesi in cui questa tecnologia presente. Il supporto alla nuove reti è possibile grazie al SoC Qualcomm Snapdragon 865 che permette di raggiungere prestazioni mai toccate prima su mobile. La memoria RAM disponibile arriverà fino a 12GB LPDDR5 mentre lo storage interno sarà garantito dalle memoria da 256GB UFS 3.0.

Trattandosi di uno smartphone da gaming, Nubia ha previsto che le risorse saranno sottoposte spesso a utilizzi prolungati. Per questo motivo è importante mantenere la giusta temperatura di esercizio ed evitare dannosi surriscaldamento. Ecco quindi che è essenziale il sistema di raffreddamento attivo a liquido a cui si aggiunge la modalità Turbo Fan 3.0.

Il comparto fotografico sarà da vero top di gamma grazie alla tripla fotocamera. La principale sarà una Sony IMX686 da 64MP affiancata ad una lente wide da 8MP e una lente macro da 2MP. La fotocamera anteriore è da 12MP pensata per scattare selfie sempre perfetti.

La disponibilità in Cina è stata assicurata immediatamente dopo la presentazione. Per il resto del mondo invece bisognerà aspettare il prossimo 20 aprile.Al momento non sono stati comunicati i prezzi al di fuori della Cina, quindi bisognerà attendere ulteriori informazioni.