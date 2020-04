Samsung ha presentato due smartphone pieghevoli molto diversi tra di loro mentre Huawei ne ha presentati due sostanzialmente uguali. Il Mate Xs non è un altro che un Mate X leggermente migliorato, ma c’è qualcosa che non è cambiato. La riparazione. Secondo iFixit, lo smartphone è ancora una volta un bel grattacapo.

Il punteggio che è stato dato al dispositivo in fatto di riparabilità è di 2 su 10; va da sé, che più alto è, più è facile da riparare. Il problema principale riguarda le batterie le quali sono molto complicate da riparare, ma anche solo da sostituire. Un’inconveniente dovuto anche al fatto che si tratta di due blocchi separati per sezione del Mate Xs. Blocchi incollati e difficili da rimuovere in sicurezza.

Huawei Mate Xs: difficile da riparare

Un punto positivo rispetto al Mate X originale c’è, almeno secondo iFixit. Il display è migliorato e la nuova disposizione rende più difficile alla polvere di entrare nella parte interna dello smartphone. È migliorato tanto che è più protetto rispetto al Galaxy Fold di Samsung.

In generale, Per Huawei il Mate Xs sembra essere stata una mossa non particolarmente vincente. Un dispositivo così costoso anche da produrre che nell’ultimo periodo il colosso cinese ha registrato diverse perdite a causa delle scarse vendite del modello. Uno dei dirigente della compagnia ha sottolineato come la tecnologia sia ancora acerba in tal senso e che quindi risulta difficile fare profitti.

Sarà interessante vedere la prossima generazione di smartphone pieghevoli delle due compagnie leader del settore, Huawei e Samsung. Quest’ultima ha già fatto vedere di essere in grado di proporre due modelli molti diversi tra loro, Huawei no.