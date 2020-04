Il bollo auto ed il canone Rai saranno ancora da pagare nel 2020, la notizia circolata in rete nel corso degli ultimi mesi si è dimostrata essere completamente falsa, una fake news creata a regola d’arte proprio per alimentare false speranze, nonché click verso un determinato sito internet.

Non illudetevi, il Governo Italiano non ha nemmeno lontanamente pensato ad una simile eventualità, a partire proprio dalle impossibilità economiche, è sotto gli occhi di tutti lo stato attuale delle casse erariali, sopratutto in seguito alle misure in extremis dettate dalla pandemia del momento. Pensare ad una eventuale riduzione delle tasse con un mancato introito di 7,5 miliardi di euro è illogico e insensato, anzi il Partito Democratico avrebbe proposto una “patrimoniale” con tanto di versamento dai consumatori più facoltosi del nostro paese, proprio per evitare la recessione.

Il bollo auto ed il canone Rai saranno ancora da pagare, per quanto riguarda la seconda imposta, tuttavia, esiste una porzione di utenti che può richiedere l’esenzione già a partire dall’annualità corrente.

Bollo auto e Canone rai: ecco chi può evitare di pagare le tasse

Dirigendosi sul sito dell’Agenzia delle Entrate i consumatori over 75, o coloro che hanno dichiarato un reddito inferiore ai 7000 euro, potranno presentare richiesta di esenzione dal pagamento del canone Rai. Prestate attenzione, non stiamo parlando di un rimborso sul conto corrente, ma di evitare pagamenti futuri.

La procedura non è assolutamente automatica, dovrete scaricare il modulo e presentarlo allo sportello, solo successivamente le rate vi verranno completamente scontate. Allo stesso modo potrete presentare richiesta di esenzione dichiarando di non essere in possesso di un televisore, ma questo sarà solo a vostro “rischio e pericolo”.