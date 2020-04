Lo diciamo subito, il bollo auto ed il canone Rai saranno da versare anche nel 2020, se avete letto in rete della possibile abolizione delle due tasse più odiate in assoluto, sappiate che siete caduti nella classica fake news, o meglio definita come bufala, messa in circolazione da utenti senza scrupoli e riguardi verso il prossimo.

Da tempo infatti in rete se ne leggono di tutti i colori, a partire dalla volontà del Governo Italiano di abolire il bollo auto ed il canone Rai a partire dall’annualità corrente, sino ad arrivare addirittura a rimborsi sul conto corrente per coloro che già li hanno versati.

Non lasciatevi ingannare, tutto ciò che leggerete in merito a queste situazioni sono fake news, se non addirittura truffe belle e buone create a regola d’arte per rubare il denaro del vostro conto corrente. Il Governo al giorno d’oggi non ha in nessun modo pensato ad una simile eventualità, a partire proprio dalle difficoltà economiche che sta attualmente attraversando; si è tanto parlato di Virus Tax (un’altra bufala) o della proposta della patrimoniale da parte del Partito Democratico, per quale motivo si dovrebbero privare di 7,5 miliardi di euro garantiti dalle suddette imposte?

Canone Rai e Bollo Auto: ecco chi ha diritto all’esenzione

Gli unici utenti che possono richiedere l’esenzione dal pagamento del canone Rai sono gli over 75 o coloro che hanno dichiarato un reddito inferiore ai 7000 euro annui. Prestate attenzione però, l’esenzione non sarà automatica, sarà necessario scaricare il modulo e presentare direttamente la domanda all’Agenzia delle Entrate (non si parla di rimborso per le tasse già pagate).