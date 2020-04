Il servizio Xbox Live di Microsoft ha riscontrato dei problemi che riguardano il multiplayer online. “Siamo consapevoli del fatto che alcuni utenti potrebbero avere problemi a giocare in multiplayer online e i nostri team stanno indagando“, ha dichiarato Microsoft in un tweet. Down Detector ha indicato in un tweet un picco di problemi segnalati dagli utente poco prima delle 14:00. Microsoft ha affermato che i problemi dovrebbero essere stati risolti.

È stata la terza volta in meno di un mese che Xbox Live ha riscontrato notevoli problemi. Il servizio è andato in crisi per più di due ore il 15 marzo e ha avuto un’interruzione di più ore il 20 marzo.

Xbox Live: il servizio è andato in down molto spesso, ma il carico sulla rete non aiuta

Più persone che mai si affidano a servizi come Xbox Live per l’intrattenimento e per rimanere in contatto con amici e familiari mentre sono bloccati a casa a causa della pandemia di COVID-19. C’è anche da considerare l’aumento del traffico di rete, il quale sta mettendo a dura prova questi servizi.

Alla fine di marzo, Microsoft ha dichiarato di aver apportato modifiche a Xbox Live nel tentativo di ridurre un po’ quella tensione, tra cui la disattivazione della possibilità di caricare immagini del profilo personalizzate e la collaborazione con i publisher per fornire aggiornamenti di gioco durante le ore non di punta.