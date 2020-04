In questo periodo di crisi sanitaria, Samsung ha deciso di scendere in campo per sostenere e supportare i suoi milioni consumatori. Oltre ad aver riorganizzato i servizi di assistenza e riparazione tenendo conto dei limiti e delle possibilità dell’utenza italiana, Samsung ha annunciato l’estensione della garanzia di tutti i suoi prodotti in scadenza.

Nello specifico, per tutti quei prodotti Samsung con data di garanzia in scadenza tra il 15 Marzo ed il 15 Giugno di quest’anno, l’azienda ha deciso di estenderne la validità fino al prossimo 15 Luglio. Per quanto riguarda le riparazioni di smartphone e tablet danneggiati, Samsung ha attivato il servizio di ritiro e consegna a domicilio gratuito, per cui, una volta segnalato il dispositivo da riparare, sarà un corriere incaricato a ritirare il prodotto e a riconsegnarlo presso il domicilio stabilito una volta riparato.

Quanto agli smartphone Galaxy che hanno subito un danno non coperto da garanzia, è stato potenziato il servizio Smart Repair, che permette di acquistare online la riparazione del device, con ritiro e riconsegna a casa. Infine, ma non meno importante, l’azienda ha deciso di rimodulare il Servizio Clienti, rendendolo disponibile 7 giorni su 7. E’ possibile contattare il Servizio Clienti telefonicamente, con il numero gratuito 800.SAMSUNG (800.7267864), e attraverso i canali digitali come e-mail e chat live sul sito www.samsung.com. E’ anche possibile usufruire del servizio di consulenza gratuito di Remote Service, disponibile per smartphone e Smart TV.

“I rapporti che abbiamo costruito con i nostri clienti negli ultimi 50 anni sono di fondamentale importanza. Ecco perché in questo momento difficile ci stiamo impegnando più che mai nell’offrire servizi che permettano loro di semplificare la propria vita, lavorare, gestire la casa e rimanere connessi con i propri cari, anche a distanza.” Commenta Vito Fortunato, Head of Service Division di Samsung Italia – “È in quest’ottica che abbiamo deciso di estendere la garanzia dei prodotti in scadenza, e che lavoriamo ogni giorno per garantire i nostri consueti standard di servizio”