Siamo tutti in quarantena. Che cosa possiamo fare per riempire le nostre giornate? C’è chi continua a lavorare ma anche chi gioca e fa video chiamate per non sentirsi solo. E poi ci sono le Serie TV migliori di sempre. Arrivano con nuovi episodi pubblicati in quelle che sono le piattaforme top per lo streaming on demand. Stiamo parlando senz’altro di Netflix, Sky, Infinity, Disney+ ed Amazon Prime Video.

Streaming Serie TV: guarda queste puntate delle migliori produzioni online

Dopo aver scoperto come avere più abbonamenti a prezzo bassissimo in questo post molti di noi hanno deciso di inserire username e password per catapultarsi nel mondo digitale del Cinema da casa. Amazon, Sky, Infinity e Netflix stanno trasmettendo l’impossibile insieme a Disney+, giunto soltanto lo scorso 24 Marzo ad allietare la permanenza forzata tra le mura domestiche.

La lista delle Serie TV è piuttosto ampia. Ecco il quadro completo con il top del momento.

Disney+

I simpson

Zack e Cody al Grand Hotel

Jessie

Raven

I maghi di Waverly

Hannah Montana

The imagineering story

Prime Video di Amazon

La fantastica signora Maisel

Homecoming

Undone

Fleabag

American Gods

The Boys

Sky

Westworld

Zero Zero Zero

The New Pope

The Outsider

Yellowstone

Serie TV Netflix

Stranger things

Riverdale

Suburra

Gomorra

Good Girls

Lucifer

Elite

La casa di carta

Baby

Vickings

Brews Brothers

Fauda

After life

Infinity di Mediaset

Arrow

22-11-63

Supernatural

Batwoman

Mom

All American

The Vampire Diaries

American world

Bob hearts Abishola

Chicago Fire

Legacies

Prodigal son

Torna a trovarci ogni giorno per scoprire contenuti nuovi durante questo difficile periodo di isolamento. Iscriviti ai nostri canali News e scopri tante offerte su misura per te.