Samsung si sta impegnando per aggiornare un gran numero di modelli in questo periodo, modelli di fasce disparate, a eccezione dei top di gamma che hanno già ricevuto tutto da tempo. L’ultimo modello preso in considerazione è il Galaxy A60 il quale sta ricevendo proprio in questi giorni la patch con Android 10 e l’interfaccia personalizzata del colosso sudcoreano, One UI 2.0.

La prima trance di rilascio è pensata per quello con il codice di identificazione SM-A6060. Il peso della patch è di 1,9 GB, peso accettabile considerando tutti i cambiamenti che apporta. Insieme ai due pezzi fondamentali sopracitati, è presente anche la patch di sicurezza rilasciata da Google di marzo 2020.

L’aggiornamento è stato visto in Cina e Sud Corea, ma a breve dovrebbe raggiungere anche altri mercati in tutto il mondo. Quando diventerà disponile, comparirà una notifica sui modelli compatibili, ma si può attivare il tutto anche automaticamente nelle impostazioni.

Samsung Galaxy A60

Lo smartphone è alimentato da un processore Snapdragon 675 di Qualcomm. Accoppiato al chip ci sono 6 GB di RAM mentre per la memoria interna ci sono due varianti diverse, 64 GB e 128 GB. La batteria è da 3.500 mAh ed è supportata a una tecnologia di ricarica rapida da 15 W. Il display è un pannello PLS TFT da 6,3 pollici con una risoluzione di 2.340 x 1.080 pixel.

Il comparto fotografico è caratterizzato da una singola fotocamera anteriore, un sensore da 16 MP, e una configurazione tripla posteriore. Quest’ultima è composta da un sensore principale da 32 MP, un’ultra-grandangolare da 8 MP e un sensore di profondità da 5 MP.