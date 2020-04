Mentre i top di gamma di Samsung si sono aggiornati all’ultima versione di Android da diversi mesi, per gli altri dispositivi è un po’ come un terno al lotto. Con tutti i dispositivi lanciati in due, tempo standard per gli aggiornamenti in tal senso, il lavoro è tanto. Così a questo giro è toccato al Galaxy J6, smartphone presentato a maggio nel 2018 con a bordo Oreo 8.0. Bene, adesso è arrivato Android 10.

Considerando che a maggio saranno appunto passati due anni, si può tranquillamente concludere che questo sarà l‘ultima patch di Android per il suddetto dispositivo. In ogni caso, la build si aggiorna alla versione J600GUBU6CTC8 che porta con sé anche l’ormai nota nuova interfaccia personalizzata One UI 2.0. A completare il tutto ci pensa la patch di sicurezza di marzo 2020, la penultima rilasciata.

Galaxy J6: il rilascio di Android 10

Come sempre in questi casi, il rilascio è stato pensato per un solo paese. A questo giro è toccato a Panama dove l’aggiornamento è disponibile per i modello con il nome in codice SM-J600G. Probabilmente ci vorrà poco prima che raggiunga anche tutti gli altri paesi, a meno di problemi gravi scoperti nel frattempo, oltre che anche gli altri modelli del Galaxy J6.

L’aggiornamento sarà possibile nel momento in cui arriva la notifica sullo smartphone, ma sarà possibile effettuarlo anche automaticamente tramite il menu impostazioni, nella sezione Aggiornamento software. A seguire Samsung dovrebbe rilasciare tale patch per altri modelli anche se non si sa quali ci siano in pole position allo stato attuale delle cose.