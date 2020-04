Dall’inizio della stagione primaverile, l’Italia può contare su un nuovo operatore di telefonia mobile: WindTre. E’ già trascorso quasi un mese da quando Wind e 3 Italia hanno unito le loro forze ufficialmente per creare la rete più grande di telefonia sul suolo italiano.

WindTre, l’obiettivo è lanciare il 5G entro la prossima estate

Le prospettive di WindTre sono molto rosee. Il gestore vuole competere con il massimo delle sue forze con i rivali di sempre, ovviamente TIM e Vodafone. Non sarà sottovalutata però anche la concorrenza forte di un brand come Iliad, compagnia sempre più in ascesa in Italia grazie alle sue ricaricabili low cost.

Per avere un bacino di pubblico più ampio possibile, il gestore vuole garantire il massimo dei servizi ai suoi clienti. La creazione di WindTre, non è un mistero, è stata propedeutica anche allo sviluppo ed al lancio del 5G.

Il 5G rappresenterà il vero fiore all’occhiello per WindTre. Lo stato dei lavori per il lancio delle nuove linee internet è avanzato. Gli sviluppatori sono fiduciosi che vi possano essere importanti novità in questo senso entro la prossima estate, con precisione entro il prossimo luglio. Per quanto concerne la copertura totale del territorio italiano, invece, si parla di prima metà del 2021.

La disponibilità delle reti 5G comporterà anche diverse strategie commerciali da parte dell’operatore. Previsto a breve il lancio di offerte 5G ready con navigazione internet 5G già inclusa nel prezzo. Per altri utenti, con ricaricabili più datate, invece potrebbe essere chiesto piccolo extra per accedere al servizio.