Vodafone regala giga illimitati e il rientro agli utenti con 3 promo

Gli utenti che amano Vodafone lo fanno per via delle sue offerte che risultano le migliori in quanto a qualità. Questo gestore ha fatto di tale peculiarità una vera e propria virtù, visto che tanti utenti arrivano solo per questo motivo a prescindere dei prezzi delle promo. Questi però sono scesi contemporaneamente con quelli delle altre aziende, proprio per provare a recuperare quanti più clienti possibile.

Tutti sapranno infatti che Vodafone ha perso tanti clienti per mano di Iliad, gestore che tutti conoscono da qualche anno a questa parte. Ora come ora inoltre l’azienda ha scelto di mettere sul piatto le sue migliori offerte, ovvero le Special Minuti. Oltre a questo però, per gli utenti Vodafone, l’azienda offre anche giga illimitati per un mese in vista dell’emergenza che l’Italia sta fronteggiando.

Vodafone, ecco le migliori offerte per rientrare

Vodafone Special Minuti 50GB:

Minuti per le chiamate illimitati verso tutti i gestori in Italia e Unione Europe

50GB di connessione dati in 4.5G ogni mese

PREZZO: 6,99 euro tramite Winback

tramite Winback Per tutti i gestori virtuali, per Iliad e Kena Mobile a 7,99 euro

Vodafone Special Minuti 30 GIGA

Minuti per chiamate illimitate verso tutti i gestori in Italia e in Europa

30 Giga in 4G per la connessione web ogni mese

PREZZO: 6 euro al mese

al mese Per tutti coloro che passano da FastWeb e alcuni operatori virtuali

Vodafone Special Minuti 20GB