L’anno corrente ha aperto gli occhi a milioni di consumatori sul mondo del collezionismo dei numeri di telefono speciali, meglio definite come SIM top number. Al giorno d’oggi esistono utenti pronti a spendere cifre considerevoli per cercare di accaparrarsi soluzioni uniche nel loro genere.

Tutto ha avuto inizio con un servizio televisivo del programma “Le Iene“, è stato infatti dimostrato come alcuni consumatori fossero strenuamente alla ricerca di SIM in edizioni limitata, o numeri di telefono in grado di presentare ripetizioni uniche nelle sette cifre. Le compravendite, se in possesso di una SIM similari, sappiate essere perfettamente legali, nessuno vi impedirà di venderla (con corrispettivo passaggio di proprietà) anche semplicemente su eBay.

Gli operatori telefonici, consapevoli della grandissima attenzione nel 2020 verso questo mercato, hanno deciso di indire un’asta mettendo in vendita alcuni numeri speciali, con l’obiettivo di devolvere l’intero ricavato all’Istituto Nazionale contro i Tumori. Di seguito vi riportiamo l’esito dell’iniziativa.

SIM fortunate: ecco i prezzi a cui sono state vendute

TIM ha donato il numero 33Y XXXXXXX racimolando ben 8’600 euro .

racimolando ben . Sempre TIM ha donato il numero 339 YYXXXXX racimolando la bellezza di 2’210 euro .

racimolando la bellezza di . Vodafone ha donato il numero 342 XXXXXYY riuscendo a guadagnare 1’920 euro .

riuscendo a guadagnare . Wind ha donato il numero 320 XYZYZYZ riuscendo a devolvere 856 euro in beneficenza.

riuscendo a devolvere in beneficenza. 3 Italia ha donato il numero 393 XY9XXY9 riuscendo a guadagnare circa 343 euro.

All’asta su eBay hanno partecipato circa 600 persone, un numero considerevole, nonché più che apprezzabile, se considerato che tutto è stato avviato per una buona causa. Se possedete un numero simile ai suddetti preparatevi, potreste essere più ricchi di quanto pensate.