Il prossimo mese di maggio per Iliad sarà il momento di festeggiare il suo secondo anno di vita in Italia. In questi quasi 24 mesi, la compagnia francese è riuscita ad ottenere risultati sopra ogni più rosea aspettativa. Con oltre cinque milioni di clienti, inoltre, le prospettive di crescita dell’operatore sono sempre più importanti.

Iliad, nessuna novità per il rilascio di un’app ufficiale

A rendere particolarmente soddisfatti i clienti di Iliad ci sono ovviamente le ricaricabili low cost, tra cui spiccano offerte come Giga 50 o Giga 40. Ciò che invece lascia ancora qualche perplessità sono i servizi. Anche a causa della giovane età, il provider transalpino ancora non è in grado di garantire un ampio numero di servizi extra. Un classico esempio: per i possessori di smartphone Android ed iPhone ancora non è disponibile un’app ufficiale.

Il team di Iliad mette a disposizione degli utenti il solo sito ufficiale per la gestione del proprio profilo. Se in questa prima parte del 2020, tanti abbonati Iliad si attendevano novità per un pronto rilascio dell’app. Purtroppo le evidenze di questi mesi stanno mostrando una realtà del tutto diversa. Ad oggi non sembra essere in dirittura d’arrivo un’app ufficiale.

Se tutti coloro che erano in possesso di uno smartphone Android, sino a poco tempo fa potevano beneficiare di app parallele presenti su Google Play Store, adesso anche questa possibilità non è più a portata di mano degli utenti Iliad. Sul marketplace Android, tutte le app parallele – tra cui anche la più popolare Area Personale – non sono più disponibili al download.