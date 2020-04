In caso di problemi sulla linea fissa Vodafone da la possibilità di attivare Giga illimitati attraverso la connessione di rete mobile per un mese. La notizia è stata pubblicata sulla pagina Vodafone Informa istituzionale, ed è rivolta a chi dispone della rete fissa e anche di una SIM dati mobile con il vettore.

Questa iniziativa esisteva già per tutti i titolari di contratti con partita IVA, ma ora tale proposta è stata estesa a tutti in questo periodo di emergenza Covid-19, soprattutto per chi lavora e non avrebbe altro modo di farlo. Nella quarantena per colpa dell’epidemia tutti i clienti di linea fissa hanno aumentato il traffico dati, con la conseguenza che nelle ultime settimane i disservizi di navigazione sono stati all’ordine del giorno. Per questo Vodafone non vuole lasciare a piedi i suoi utenti.

Vodafone: se c’è un down di rete arrivano i giga illimitati in 4G

A seguito di questa felice iniziativa, confidiamo che tutti coloro che hanno aperto o apriranno una segnalazione di guasto alla rete fissa Vodafone, potranno già indicare una o più SIM sulle quali attivare un mese di giga illimitati.

Lo scopo è quello di sostituire l’utilizzo del proprio router con connessione senza limiti a casa come fuori, e magari effettuare qualche operazione di backup fondamentale per salvare i dati in questo periodo così incerto. Ad ogni modo, il tempo massimo di attivazione del servizio sarà di 30 giorni, ma almeno potremo sopperire alle esigenze di connessione quotidiane di tutta la famiglia.

Va chiarito pure che tra le iniziative dell’operatore in questo periodo di emergenza c’è anche l’eliminazione di ogni limite di traffico dati sulle SIM voce di tutte le imprese, delle partite IVA e delle istituzioni italiane, in tutte le regioni e per un mese.