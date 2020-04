L’operatore virtuale PosteMobile , su rete WindTre 4G, ha deciso di aggiornare le scadenze di alcune proprie offerte che partono da soli 2 euro al mese, con date diverse fino al prossimo giugno 2020.

Inoltre l’operatore ha anche deciso di prorogare l’offerta online denominata Creami WOW Weekend a meno di 5 euro al mese fino al prossimo 7 aprile 2020. Scopriamo insieme i dettagli.

PosteMobile proroga alcune sue offerte che partono da 2 euro al mese

Una delle offerte prorogate è la Creami WOW Weekend che comprende credit illimitati per chiamare ed inviare SMS a tutti i numeri mobili e fissi nazionali e 10 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile a 4.99 euro al mese. Come spesso accade, l’offerta è attivabile solamente online sul sito ufficiale dell’operatore. Nel dettaglio il piano include 5 GB di base ed un bonus di altri 5 GB aggiuntivi, erogati entro 24 ore dall’attivazione della SIM.

A partire dal secondo mese l’erogazione dei 5 GB aggiuntivi avverrà lo stesso giorno del rinnovo dell’offerta. L’offerta Creami WOW Weekend è dedicata solamente ai nuovi clienti che richiedono una nuova SIM ricaricabile con o senza portabilità del proprio numero. Il costo della nuova SIM è di 15 euro con 15 euro di traffico incluso e spedizione a domicilio gratuita.

Anche la Creami Relax 100 e la Creami Extra WOW 10 GB sono state prorogate fino al 2 maggio 2020. La prima offerta prevede credit illimitati per chiamate ed SMS verso tutti e 80 GB di traffico internet che diventeranno 100 dal 13 mese al costo di 10 euro per i primi 3 rinnovi, 9 euro per i successivi 3 e 8 euro al mese a partire dall’ottano rinnovo. La Creami Extra WOW 10 GB prevede invece credit illimitati per chiamare ed inviare SMS e 10 GB di traffico a 7 euro al mese. Per scoprire tutti gli altri dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.