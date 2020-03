L’operatore virtuale PosteMobile ha nuovamente deciso di prorogare la propria iniziativa promozionale denominata Creami WOW Weekend a soli 4.99 euro al mese fino al prossimo 31 marzo 2020.

La promozione in questione è solitamente valida durante i fine settimana ed è attivabile da tutti i nuovi clienti che richiedono o no la contestuale portabilità del proprio numero, ricordiamoci insieme cosa prevede.

PosteMobile proroga la Creami WOW Weekend fino al 31 marzo 2020

L’offerta Creami WOW Weekend comprende minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 10 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile al prezzo di 4.99 euro al mese. Dopo averla proposta anche dal 3 all’8 marzo scorso, l’operatore ha ora deciso di continuare a proporla per qualche giorno. Più precisamente l’offerta prevede 5 GB di traffico internet, gli altri 5 GB verranno aggiunti entro 48 ore dall’attivazione. Dal secondo rinnovo invece si avranno direttamente 10 GB di traffico internet.

Rispetto al solito, quando è disponibile online e anche tramite l’aiuto di un operatore di call center prenotando il ricontatto telefonico gratuito, in questo caso sembrerebbe essere attivabile solamente online, fino al prossimo venerdì 13 marzo 2020. Al momento la pagina dedicata è visibile solamente sulla homepage dell’operatore virtuale.

Il costo della nuova SIM PosteMobile con la Creami WOW Weekend è pari a 15 euro con 15 euro di traffico incluso e spedizione gratuita a domicilio della SIM. In caso di extrasoglia dei credit per il traffico dati, si applicherà la tariffa di 50.41 centesimi di euro per ogni MB utilizzato. Per scoprire tutti i dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.