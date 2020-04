Il nuovo gestore WindTre presenta un pacchetto di offerte All Inclusive rivolto a tutti i clienti che procedono con l’acquisto di una nuova SIM, scegliendo di trasferire o meno il numero dal precedere operatore. I nuovi clienti hanno la possibilità di scegliere tra varie opzioni che si distinguono per la quantità di Giga di traffico dati previsti. Una delle migliori offerte è sicuramente la All Inclusive XLarge con Easy Pay, la quale permette di ricevere ogni mese ben 60 GB di traffico dati alla massima velocità.

Passa a WindTre All Inclusive XLarge con Easy Pay: ricevi minuti, SMS e 60 GB alla massima velocità!

La promozione WindTre All Inclusive XLarge Easy Pay permette ai clienti di ricevere ogni mese:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

60 GB di traffico dati alla massima velocità

Il costo dell’offerta previsto per il rinnovo è di 16,99 euro al mese; e dovrà necessariamente essere saldato tramite una delle seguenti modalità: carta di credito, conto corrente o carta conto.

I nuovi clienti WindTre possono effettuare l’attivazione della tariffa prenotandola tramite il sito ufficiale del gestore e recandosi poi in uno dei numerosi punti vendita per il ritiro della SIM. L’attivazione prevede una spesa iniziale di 49,99 euro, scontato a 6,99 euro; ai quali andranno aggiunti 10,00 euro per la SIM e 16,99 euro per il primo rinnovo anticipato della tariffa. WindTre impone ai clienti un vincolo di 24 mesi, in caso di recesso anticipato procede con l’addebito automatico della cifra inizialmente scontata, da saldare in 24 rate mensili di 1,80 euro.