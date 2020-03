Sono passate due settimane dallo scorso 16 Marzo, giorno in cui in Italia è nato ufficialmente il gestore Wind Tre. La compagnia telefonica, sorta dall’unione effettiva delle reti di Wind e 3 Italia, può contare su un grande vantaggio: a pochi giorni dalla sua nascita, WindTre già rappresenta la rete telefonica più estesa della nazione.

WindTre, tutte le prime promozioni per gli abbonati

L’arrivo di Wind Tre ha garantito agli ex clienti di Wind e di 3 Italia una serie di nuove offerte utili sia per la telefonia fissa (in particolar modo per la Fibra ottica) che per la telefonia mobile.

Iniziando proprio da quest’ultimo campo – quello della telefonia mobile – la migliore iniziativa dell’operatore per i clienti è Tutto Illimitato. Questa ricaricabile rappresenta la proposta più completa per gli abbonati, dato che prevede consumi senza limiti per chiamate, messaggi ed internet. Il prezzo di rinnovo mensile si attesta sui 29,99 euro.

Wind Tre guarda con molto interesse anche al pubblico più giovane. Per questa fascia di pubblico sono disponibili due promozioni: da un lato troviamo l’offerta Student, dedicata agli under 20, che prevede chiamate no limits più 40 Giga per la connessione di rete ad un costo mensile di 9,99 euro. Dall’altro c’è la proposta Young, per gli under 30, con chiamate, messaggi illimitati e 80 Giga al costo di 11,99 euro.

Strategico per Wind Tre è anche il campo della telefonia fissa. La migliore offerta in questo campo è Super Fibra. I clienti che scelgono questa promozione avranno internet senza limiti da casa velocità massima di 1 Gbps più chiamate illimitate ad un costo mensile di 19,99 euro.