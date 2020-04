Il volantino Euronics propone una lunghissima serie di offerte da non perdere assolutamente di vista nel momento in cui l’utente vuole cercare di risparmiare il più possibile sull’acquisto di un nuovo prodotto di tecnologia generale, gli sconti applicati sono davvero molto interessanti.

Prima di conoscere da vicino tutti i prezzi di vendita, è bene ricordare che gli acquisti potranno essere completati solo ed esclusivamente sul sito ufficiale di Euronics, ma per i residenti nelle vicinanze dei punti vendita Butali, con consegna gratuita presso il domicilio. Chi potrà completare le compravendita, inoltre, potrà allo stesso modo richiedere la rateizzazione in 22 rate mensili senza interessi, con prima mensilità pagata a Giugno 2020 (ricordate che è sempre necessario consegnare le buste paga per la valutazione d’affidabilità).

Volantino Euronics: queste offerte sono davvero ottime

Le promozioni a disposizione degli utenti sono davvero moltissime, a partire dallo Xiaomi Mi Note 10 in vendita alla modica cifra di 499 euro, uno degli ultimi top di gamma dell’azienda orientale. In alternativa potete avvicinarvi ad un modello sicuramente più recente, come lo Huawei P40 Lite a 299 euro, con annessa la possibilità di ricevere le cuffie Huawei FreeBuds 3 a titolo gratuito.

Ultimi, ma non per importanza arrivano i vari Xiaomi Redmi Note 8 Pro, iPhone 11 Pro, Apple iPhone 11 e tantissimi altri dispositivi mobile. Per conoscere l’intero volantino Euronics in ogni sua parte, aprite le pagine che potete trovare elencate qui sotto nel dettaglio.