Mentre altre app copiano una delle sue funzioni, Snapchat sta cercando di imporsi come l’ideatore originale di Storie. Il team di sviluppo sta cercando di offrire un’esperienza consolidata su più app. A quello scopo, la piattaforma sta introducendo “Storie di app”, una nuova funzionalità che consente ad altre app di collegarsi alle tue Storie di Snapchat e di visualizzarle nella propria interfaccia utente.

Naturalmente, le app che seguono le orme di Facebook e Instagram, probabilmente non accetteranno la proposta e opteranno per creare le loro implementazioni della funzione. Tuttavia, esistono ancora numerose app che non dispongono delle risorse o dell’interesse per lo sviluppo di tale funzionalità e ciò potrebbe potenzialmente aprire un enorme mercato per Snapchat.

Snapchat sfida i suoi rivali con una nuova funzione

Quattro di queste piattaforme – Triller, Squad, Hilly e Octi – stanno già lanciando “App Stories” nella loro app, e ognuna ha la sua caratteristica. Triller, un’app musicale, funziona in modo simile alle storie di Snapchat e ti consente di seguire storie di artisti e amici di musica. L’implementazione di Octi è simile, tranne per il fatto che si tratta di un’app AR.

Squad, un’app di chat video, tuttavia, ha un’interpretazione interessante, in base alla quale consente a gruppi di amici di guardare una storia insieme. Hilly, nel frattempo, è un’app di incontri e puoi usare Storie per rendere più piccante il tuo profilo di appuntamenti. È anche un ottimo esempio di come Snapchat potrebbe sviluppare la funzionalità con più partner in futuro.

Tinder e Houseparty sono altre due app che Snapchat suggeriva sarebbero state incluse in questa funzione, sebbene nessuna delle app al momento supporti “Storie di app”. Non è chiaro se questo significhi che il lancio è semplicemente in ritardo o se le due società hanno cambiato idea sul lavoro con Snapchat.