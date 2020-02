Nel 2013, una funzione chiamata “Storie” è stata creata da Snapchat e Instagram e Facebook l’hanno adottata non molto tempo dopo. Le persone hanno rapidamente iniziato ad utilizzare la funzionalità e ad usarla quotidianamente. Questo perché offriva un nuovo modo di condividere notizie interessanti o contattare i propri follower o amici.

Ora, la piattaforma di proprietà Microsoft, LinkedIn, sta lavorando per portare storie ai suoi utenti. Principalmente focalizzato sui rapporti di lavoro e sul networking professionale, la piattaforma potrebbe utilizzare la funzionalità in modi che non sono ovvi quando ci si pensa per la prima volta.

LinkedIn, la nuova funzione arriverà presto

LinkedIn dice che le Storie potrebbero facilitare la condivisione di momenti chiave di eventi di lavoro, pubblicare suggerimenti e trucchi per lavorare in modo più intelligente o annunciare rapidamente qualcosa ai colleghi. Nel post di LinkedIn sulla nuova funzione, la compagnia afferma che esiste un’intera generazione che sta crescendo con Storie ed è più a suo agio nel condividere i contenuti in modo rapidamente piuttosto che in un post sofisticato.

Molto probabilmente, LinkedIn vuole essere in grado di fare appello anche a quegli utenti. Tuttavia, lo scopo più importante di Stories for LinkedIn è quello di ispirare la conversazione tra professionisti. Infatti, le conversazioni sono un punto fondamentale sulla piattaforma a cui gli utenti non rinunciano mai. Attualmente, le storie di LinkedIn vengono testate solo internamente. Non c’è una data di uscita esatta e nemmeno un annuncio preciso di una versione stabile. Tuttavia, si dice che la funzionalità sarà testata con un pubblico più ampio nei prossimi mesi.