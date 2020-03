Da quando l’Italia è entrata in uno stato di emergenza sanitaria, i dispositivi di protezione individuale sono andati esauriti nei negozi fisici come anche in quelli online.

Presi dal panico e dall’esigenza di acquistarne il prima possibile, molti utenti hanno optato per le soluzioni più economiche e più immediate, che però non sempre corrispondono a quelle più corrette da utilizzare.

In effetti, non tutte le mascherine riescono a proteggere allo stesso modo. Alcune, infatti, sono utili solo a non infettare le persone circostanti, ma non forniscono alcuna protezione a chi le indossa. Altre, invece, consentono un filtraggio a favore sia di chi porta la mascherina sia delle persone che vi stanno attorno.

Ecco dunque qualche consiglio su quali siano i modelli da preferire.

Mascherine da Coronavirus: ancora troppi errori, ecco quali scegliere per essere protetti davvero

Fondamentalmente, bisogna partire con un dato di fatto: esistono 3 tipologie di mascherine con cui si vedono circolare i cittadini in questo periodo. Due di queste risultano inefficaci a contrastare un’eventuale infezione del virus, e sono la mascherina antipolvere e la mascherina chirurgica.