Con la diffusione del nuovo coronavirus in tutto il mondo, la maggior parte degli studenti sta sperimentando una nuova modalità di apprendimento, quella dell’istruzione Online, fatta di lezioni e video-lezioni che possono essere seguite da casa, dal proprio PC o da un altro dispositivo.

Tuttavia, non tutte le famiglie sono disposte a spendere o possono permettersi di spendere 400 euro o più per un buon PC o tablet, soprattutto se questo è destinato ad essere utilizzato solo dal loro bambino. Blackview, però, sta offrendo una valida alternativa a chi non può permettersi una spesa così elevata. Si tratta di Blacview BV6100, un rugged Phone con uno schermo di ampie dimensioni, che rende questo dispositivo ideale per seguire lezioni online e prendere appunti in comodità.

Blackview BV6100, perché è lo smartphone perfetto per studiare online?

Con un display ultra-grande da 6,88 pollici, Blackview BV6100 può essere il dispositivo ideale per studiare online. Questo smartphone è grande quasi quanto un normale tablet e dispone di tutto lo spazio necessario per scaricare la maggior parte delle app di apprendimento di cui si ha bisogno. Ma, cosa più importante, non ti costerà molto. Il prezzo per BV6100 è di circa 173 euro, ma grazie ad una vendita flash allestita su AliExpress, è oggi possibile aggiudicarsi questo smartphone al prezzo di circa 114 euro.

Il BV6100 è classificato secondo gli standard di impermeabilità IP68 e IP69K, il che significa che può essere immerso in acqua a una profondità di 1,5 m per mezz’ora. Alla luce dell’epidemia da coronavirus, puoi tranquillamente pulire e disinfettare il tuo smartphone utilizzando dell’alcool, senza temere che possa rompersi.

Questo smartphone è progettato per essere più resistente rispetto ad uno smartphone o ad un tablet tradizionale. Con grado di qualità militare MIL-STD-810G, il BV6100 ha è in grado di resistere a cadute, colpi o traumi senza subire grossi danni. In generale, il BV6100 può essere in grado di affrontare tutti i tipi di incidenti.

Dotato di una batteria da 5.580 mAh, il BV6100 offre un’autonomia prolungata, per cui non sarà necessario sottoporlo a numerose cariche. Approfitta della vendita flash BV6100 per acquistare il tuo smartphone ad un prezzo speciale (clic qui).

