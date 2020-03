La piattaforma di contenuti in streaming Netflix ha deciso di adottare una strategia molto potente per evitare che gli utenti escano dalle proprie case in questo periodo di quarantena dovuta al nuovo coronavirus.

Il colosso dello streaming ha infatti deciso di acquistare degli spazi pubblicitari in alcune città della Germania, in cui vengono spoilerati i finali delle serie TV con maggiore successo. Ecco tutti i dettagli.

Netflix: se uscite di casa vi spoilera il finale di alcune serie TV

Tutti i fan delle più grandi (e non) serie TV della piattaforma Netflix hanno un’unica paura, quella di sapere in anticipo il finale. Purtroppo la notizia che sta circolando sulla piattaforma non è vera, o per lo meno non lo è in parte. La parte ad essere vera è quella che parla di alcuni manifesti in cui vengono spoilerati i finali di alcune serie, quella falsa è che a metterli è stata la piattaforma.

La falsa campagna è infatti stata creata da Seine Kongruangkit e Matithorn Prachuabmoh Chaimoungkalo. Conosciuti con il nome Brave, il primo è al quarto anno della Miami Ad School Europe ad Amburgo, in Germania, mentre il secondo è un neolaureato. Secondo quanto riportato da Forbes, i due studenti avrebbero pensato di riempire la metro di Amburgo con cartelloni spoilerosi tratti da alcuni show originali della piattaforma, per evitare che gli utenti escano di casa.

Chaimoungkalo ha spiegato a Forbes: “Abbiamo deciso di aiutare facendo quello che sappiamo fare meglio, inventando delle idee creative. Il modo migliore per fermare la diffusione del Covid-19 è #staythefuckhome, ma alcune persone pensano ancora che sia giusto uscire e rilassarsi, creando problemi a tutti noi. Quindi abbiamo preso una misura estrema: dando spoiler sui loro programmi Netflix preferiti. Sapevamo che era una bella idea fin dall’inizio e che avrebbe dovuto essere presentata diversamente, ma il nostro obiettivo era quello di creare immediatamente una comunicazione che potesse davvero effettuare un cambiamento“.