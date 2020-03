Iliad prepara la difesa: sul sito due offerte a partire da 4,99 euro

Iliad in questo momento è il gestore da battere, e su questo non ci sono certamente dubbi. La pubblicità parla chiaramente della promozione è ancora disponibile per gli utenti: una soluzione da 50 giga in 4G per navigare sul web senza problemi e con pochi euro mensili.

Ovviamente non è l’unica soluzione disponibile, visto che in questo periodo Iliad sta puntando a difendersi dalla concorrenza. Quanto fatto dal gestore risulta infatti fuori dal comune, visto che in pochi mesi è riuscito ad ottenere oltre 5 milioni di utenti attivi in tutta la penisola. Questi numeri sono accompagnati anche da un alto tasso di soddisfazione, visto che la pubblicità parla del 98% degli utenti come felici della propria esperienza. Ora però le grandi aziende come Vodafone e TIM sono tornate alla carica con le loro promo migliori e per questo Iliad ha scelto di ricordare a tutti che ci sono altre due offerte sul sito ufficiale.

Iliad, ci sono ancora queste due promozioni disponibile sul sito ufficiale dell’azienda

Gli utenti che vogliono sottoscrivere una delle promozione di Iliad devono sapere che quella da 50 giga non è l’unica soluzione disponibile. Infatti sul sito ufficiale ci sono due promozioni di vecchia data che in molti non credevano più disponibili.

La prima prende il nome di Solo Voce, mentre la seconda è la Giga 40, due offerte che hanno in comune minuti ed SMS senza limiti verso tutti. Le due però si distinguono sia per il prezzo che per i contenuti Internet. La seconda infatti gode di 40 giga in 4G per navigare sul web mentre i rispettivi prezzi sono di 4,99 e 6,99 € al mese.