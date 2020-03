Esselunga sgretola letteralmente le offerte delle dirette concorrenti del mercato della rivendita di elettronica con il lancio di una campagna promozionale davvero super, gli utenti possono pensare di acquistare un notebook a basso prezzo, risparmiando moltissimo.

Come sempre accade quando parliamo del suddetto rivenditore, è bene ricordare che gli acquisti relativi ai volantini possono essere effettuati solo e soltanto nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale, non altrove o sul sito ufficiale (non è ancora proposta tale opportunità). Coloro che si recheranno personalmente potranno comunque approfittare della garanzia legale della durata di 24 mesi.

Volantino Esselunga: questi sono gli sconti da non perdere

Il dispositivo incluso all’interno del volantino Esselunga, ed assolutamente da non perdere, è un notebook in vendita alla modica cifra di soli 179 euro, perfettamente inserito nella fascia medio-bassa del mercato.

L’occasione è ghiottissima, sebbene comunque a tutti gli effetti si tratti di un terminale che presenta una scheda tecnica tutt’altro che di qualità. Più precisamente parliamo del Mediacom Edge 14E, notebook con un display LCD FullHD da 14 pollici, al cui fianco è stato posizionato il processore Intel Celeron N3350 (anch’esso di fascia bassa), 4GB di RAM e ben due hard disk interni (uno da 32GB ed un SSD da 128GB). Tutto è regolato da una batteria da 10’000mAh e dal sistema operativo Windows 10 Home.

Per maggiori informazioni in merito al volantino Esselunga, consigliamo di recarvi direttamente presso uno dei punti vendita sul territorio nazionale.