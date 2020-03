Carrefour distrugge letteralmente le dirette concorrenti del mercato della rivendita di elettronica con un volantino ricchissimo di occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire, a partire dallo sconto in programma domani, 29 marzo 2020.

La natura della campagna promozionale in oggetto rientra entro i “Fantastici 11” visti anche in passato sempre in seno a Carrefour, tramite i quali l’azienda propone sconti shock validi esclusivamente nel corso di una singola giornata. Il volantino è quasi giunto al termine, la migliore offerta è in programma domani, 29 marzo, e prevede la possibilità di mettere le mani su uno smartphone da soli 9,90 euro.

Volantino Carrefour: ottimo prezzo per l’acquisto di uno smartphone

Il dispositivo in promozione chiaramente rientra nella fascia bassissima del mercato della telefonia, parliamo di uno smartphone Onda in vecchio stile, attualmente in vendita a soli 9,90 euro.

L’acquisto lo consigliamo esclusivamente agli utenti alla ricerca di un dispositivo per effettuare chiamate o inviare SMS, in quanto si potrà davvero fare poco altro. La scheda tecnica parla di un device con display a colori retroilluminato non touchscreen, una singola fotocamera posteriore con flash LED, dual SIM, nonché ovviamente un sistema operativo che non permette l’installazione di applicazioni o similari.

L’acquisto potrà essere completato solo ed esclusivamente nei punti vendita, la versione è ovviamente la no brand, con annessa la garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare sempre e soltanto nel negozio in cui è stato effettuato l’acquisto.