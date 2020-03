La situazione continua a non essere facile per tantissimi Paesi visto l’emergenza sanitaria causata dal Covid -19 e per passare il tempo in quarantena nella propria casa è possibile affidarsi ad alcune app per fare della sana attività fisica.

In rete ci sono innumerevoli opzioni da adottare e le applicazioni disponibili scaricabili gratuitamente sul proprio smartphone o tablet Android e Apple sono numerose. Eccovi svelati i nomi di quelle più utilizzate e valide.

Ginnastica in casa: ecco i nomi le migliori app da utilizzare

La prima opzione per fare palestra direttamente in casa è conosciuta con il nome di Nike Training Club ed è disponibile per i dispositivi Android e Apple. Senza ombra di dubbio è una delle applicazioni più intuitive e complete da utilizzare per un sano allenamento visto che permette anche di monitorare i miglioramenti.

Un’altra valida soluzione è Sklimbe Workout Trainer che consente ai suoi utenti di personalizzare i propri allenamenti dando la possibilità di inserire i giorni di allenamento, l’altezza, il peso e via dicendo. Grazie al bluetooth è possibile collegare un’app a un cardiofrequenzimetro per controllare il battito cardiaco. L’applicazione è disponibile sia per i dispositivi Android sia per quelli Apple.

Alla lista si aggiunge l’app Perdi peso in 30 giorni che differentemente da quelle descritte precedentemente ha l’obiettivo di far perdere peso all’utente da come è possibile intuire anche dal nome. Si presenta gratuita, ma ha delle funzioni premium a cui è possibile accedere soltanto sostenendo un abbonamento. Può essere scaricata da tablet o smartphone Android o Apple.