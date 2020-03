Apple ha deciso di aggiornare Siri, il suo assistente vocale, in modo che possa offrire consigli ed informazioni utili agli utenti che temono di soffrire di COVID-19. Basterà chiedere a Siri “Come faccio a sapere se ho il coronavirus?” oppure “Ho il coronavirus?“, l’assistente vocale provvederà ad offrire una serie di consigli basati sui sintomi dichiarati dall’utente.

Siri ora fornisce consigli sul Coronavirus

I consigli di Siri vengono forniti dal Servizio sanitario pubblico degli Stati Uniti e dal Centers for Disease Control and Prevention (CDC), ma questa funzionalità sembra essere limitata ai soli utenti degli USA. Abbiamo provato a chiedere consigli a Siri circa l’eventuale contagio su un iPhone 11 in nostro possesso, ma questa è stata la risposta che abbiamo ricevuto: “Puoi trovare tutte le risposte sul nuovo Coronavirus, oltre ai consigli e alle raccomandazioni se devi viaggiare, sul sito Web del Ministero della Sanità”, con apposito Link mediante il quale raggiungere il sito ufficiale del Ministero della Salute.

Per gli utenti degli Stati Uniti, invece, qualora si dovesse chiedere a Siri consigli sul Coronavirus, l’assistente vocale chiederà se si hanno sintomi correlati, come febbre, tosse secca e difficoltà respiratorie, consigliando in questo caso di restare a casa e stare lontano dagli altri. Siri consiglia anche di raggiungere i servizi di emergenza qualora le condizioni dovessero peggiorare o se l’utente ha un’età superiore ai 65 anni o soffre di patologie gravi.

Nel caso in cui non fosse possibile raggiungere il servizio di emergenza, Siri offre un collegamento veloce alle app Telehealth, per parlare con un addetto specializzato direttamente da casa.