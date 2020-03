Expert infinita, proprio in questi giorni di fine marzo gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di sfruttare una campagna promozionale tramite la quale il risparmio è praticamente assicurato, indipendentemente dalla categoria merceologica scelta.

Gli acquisti, come sta accadendo in questo periodo, potranno essere completati esclusivamente sul sito ufficiale, data la chiusura effettiva dei vari punti vendita sparsi per il territorio. La spedizione presso il domicilio, indipendentemente dalla spesa effettuata o dalle categorie coinvolte, sarà sempre e soltanto gratuita.

Volantino Expert: tutte le offerte migliori valide in questi giorni

L’idea del volantino Expert è quella di cercare di soddisfare la maggior parte dei consumatori in circolazione, parlando di smartphone di fascia alta non possiamo che partire raccontandovi dello sconto applicato sui Galaxy S20+ in vendita a 1029 euro, ed il buonissimo Xiaomi Mi Note 10, acquistabile con un esborso di 599 euro.

Scendendo nella richiesta finale dell’azienda incrociamo anche smartphone di fasce decisamente più basse, come Huawei Y6S a 139 euro, P30 Lite New Edition a 299 euro, Redmi Note 8 a 179 euro, Oppo Reno 2Z a 299 euro, Oppo A9 2020 a 199 euro, Oppo Reno 2 a 459 euro, Oppo A5 2020 a 159 euro, Galaxy A10 a 139 euro, Galaxy A20e a 149 euro e Galaxy A40 a 199 euro.

Gli sconti, come avete potuto vedere voi stessi, sono davvero tantissimi ed ovviamente non terminano qui. Per conoscerli da vicino non vi resta che aprire le pagine inserite a questo link, ricordando che le spedizioni verso il domicilio sono tutte completamente gratuite.