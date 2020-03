Il volantino Trony fa un regalo immenso agli utenti proponendo una campagna promozionale tramite la quale il consumatore si ritrova ad avere la possibilità di ricevere un prodotto gratis, semplicemente completando l’acquisto di altri due modelli a scelta tra l’intero catalogo aziendale.

Tutti coloro che al giorno d’oggi si ritrovano ad essere chiusi in casa per la quarantena, ma vorrebbero avvicinarsi indiscutibilmente a nuovi prodotti di tecnologia, con acquisti multipli, sicuramente devono focalizzare l’attenzione sul mondo della campagna promozionale di Trony, disponibile nella maggior parte dei punti vendita, ma non sul sito ufficiale.

Volantino Trony: come funziona la campagna promozionale

L’iter che l’utente dovrà seguire per ottenere l’omaggio prestabilito ha inizio con l’acquisto di un prodotto a scelta tra un grande elettrodomestico e una televisione da almeno 499 euro, passando in alternativa per un piccolo elettrodomestico da 69 euro.

Il secondo passo è molto importante e può variare, in relazione naturalmente alle vostre necessità. Da un lato si trova la possibilità di aggiungere un altro prodotto a scelta nel catalogo aziendale, ricevendo in cambio una riduzione del 50% sul meno caro.

Nell’eventualità in cui si desiderasse spingersi ancora oltre, segnaliamo la possibilità di acquistare altri due prodotti, arrivando ad un totale di 3, tra i quali sarà poi possibile godere di uno sconto del 100% sul prezzo del meno caro fra tutti.

I dettagli del volantino Trony sono tutti raccolti qui sotto nelle pagine ufficiali.