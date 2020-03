Il titolo AR mobile di Microsoft, Minecraft Earth, sta seguendo l’esempio di Pokémon Go introducendo nuove funzionalità. Queste novità mirano a semplificare il gioco da casa, poiché durante la pandemia di coronavirus non è possibile incontrarsi con gli altri giocatori e fare gruppo.

Per cominciare, avrai un migliore accesso ai “tappable” (risorse come erba, pietre e bestiame), perché si genereranno più spesso e vicino a te. Inoltre, Minecraft Earth ha introdotto “cristalli d’avventura” che generano avventure proprio dove sei, quindi non dovrai più uscire e cercarle.

Minecraft Earth si aggiorna con nuovi contenuti per Android e iOS

Il gioco AR, come Pokémon Go, è progettato per essere utilizzato nel mondo reale, qualcosa che è impossibile in molti posti in questo momento. Di recente, Niantic ha introdotto modifiche progettate per rendere il gioco giocabile in casa, incluso un bundle 100-Poké Ball per 1 PokéCoin. Questo bundle da 1 PokéCoin cambierà ogni settimana. La società ha anche aumentato i bonus giornalieri e aumentato il numero di regali disponibili al giorno a 30.

Il team di Minecraft Earth ha dichiarato di aver sviluppato queste funzionalità in conformità con le linee guida dell’Organizzazione mondiale della sanità e del Center for Disease Control per evitare luoghi pubblici e riunioni di 10 o più persone. Altre nuove funzionalità includono un limite di livello superiore, scheletri di ragni ossei, piastre della foresta oscura, mob di melma tropicale e protezione del Golem della fornace di ferro.

L’aggiornamento è stato già rilasciato e dovrebbe essere disponibile per tutti gli utenti Android e iOS.