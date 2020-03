CoopVoce si confronta con Vodafone e TIM: ecco la ChiamaTutti da 7 euro

Con un gestore virtuale ad oggi potreste risolvere più problemi in una sola volta. CoopVoce ad esempio, che ad oggi è uno dei maggiori esponenti di questa frangia della telefonia mobile, sta riportando grandissimi risultati soprattutto da un anno a questa parte. Il noto provider virtuale è riuscito a cambiare strategia, e di conseguenza ad attirare verso di sé anche gli utenti più remissivi all’inizio.

Quest’azienda non godeva infatti di alcun tipo di seguito inizialmente, visto che le sue promo non presentavano abbastanza contenuti. I prezzi risultavano davvero ottimi ma il gioco non sarebbe poi valso la candela, soprattutto facendo un confronto con la concorrenza. Dopo poco tempo però CoopVoce ha scelto di lanciare la sua linea ChiamaTutti con più contenuti e sempre con i soliti prezzi. Questa è risultata secondo molti la chiave del successo del gestore.

CoopVoce: la nuova ChiamaTutti Smart 15 ora domina il mercato, costa solo 7,50 euro al mese per sempre

Anche se inizialmente non arrivavano utenti, in seguito CoopVoce ha pensato ad una nuova strategia che potesse cogliere nel segno. Dopo poco tempo le persone hanno cominciato a valutare le soluzioni del gestore di Coop, il quale ad oggi domina il campo dei virtuali.

Ad oggi a farla da padrona e la sua nuova promozione che prende il nome di ChiamaTutti Smart 15, la quale al suo interno include i migliori contenuti ad un prezzo ottimo. Per soli 7,50 € ogni mese e per sempre, gli utenti possono avere a disposizione 1000 minuti verso tutti, 1000 SMS e 15 giga di traffico dati in 4G per navigare sul web.