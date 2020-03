CoopVoce e ChiamaTutti: la nuova promo della linea è la Smart 15

I gestori virtuali sono riusciti a ritagliarsi una buona fetta della torta offerta dal panorama della telefonia mobile. Tra questi, anche se nessuno avrebbe mai pensato di affermarlo, CoopVoce risulta uno dei migliori sotto diversi aspetti.

Inizialmente il provider in questione godeva tutt’altro che della stima del pubblico, viste le sue offerte ritenute in più casi scarne di contenuti. Prezzi bassissimi, ottima qualità ma pochi minuti, SMS e giga per navigare. Questa l’opinione di molti che però poi hanno dovuto ricredersi. CoopVoce ha cambiato totalmente strategia, includendo nelle sue promo tantissimi contenuti che pian piano sono diventati un’abitudine. Ad oggi a dimostrarlo sono le offerte della linea ChiamaTutti, le quali hanno come selling point principale il loro prezzo.

CoopVoce: sul sito ufficiale è disponibile la ChiamaTutti Smart 15, promo con tutto incluso per soli 7,50 euro al mese

Grazie alla nuova strategia messa in atto fortunatamente in tempo, CoopVoce ha accumulato un gran numero di nuovi utenti. Ad oggi molti di questi credono che si tratti del provider più affidabile in assoluto e tale convinzione deriva anche dal fatto che nessuno ha mai ricevuto brutte sorprese dopo aver sottoscritto una promo.

Ora come ora a ritagliarsi un grande spazio in ambito telefonico mobile è la nuova promo del gestore di Coop: la ChiamaTutti Smart 15. Questa costa solo 7,50 euro al mese per sempre e al suo interno include tutti i migliori contenuti. Ci sono infatti 1000 SMS verso tutti, 1000 minuti verso tutti e 15 giga di traffico dati in 4G per navigare sul web ogni giorno.