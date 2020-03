Il volantino Euronics torna a fare la voce grossa all’interno del mercato della rivendita di elettronica con il lancio di una campagna promozionale davvero interessante e ricchissima di occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire.

Il consumatore che vorrà acquistare potrà comunque recarsi personalmente presso uno dei punti vendita del socio “Via Lattea” diffusi sul nostro territorio, riuscendo nel contempo ad ottenere anche sconti importanti su tutti gli acquisti effettuati direttamente in negozio.

Volantino Euronics: queste sono le offerte da non perdere

Il volantino Euronics riesce comunque a garantire un buonissimo quantitativo di sconti incredibili per tutti gli utenti, offrendo anche la possibilità di pagare a rate con addebito diretto sul conto corrente bancario, senza doversi minimamente preoccupare degli interessi.

I migliori prodotti in circolazione restano gli smartphone, come Samsung Galaxy S20 a 599 euro, o anche il Galaxy S20+ a 699 euro, due dispositivi che non necessitano di presentazione e sono sicuramente tra i più richiesti dalla popolazione italiana.

In alternativa, comunque, risulta essere possibile pensare di mettere le mani anche su device più economici, riuscendo comunque a risparmiare moltissimo, come Huawei Nova 5T a 349 euro, passando anche per Huawei P30 a 479 euro o il vecchio (si fa per dire) P30 Lite a 219 euro.

Tutti gli acquisti possono essere completati solo ed esclusivamente nei punti vendita sparsi per il territorio, non sul sito ufficiale o altrove in Italia (maggiori informazioni sono raccolte qui sotto).