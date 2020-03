La migliore offerta del nuovo gestore WindTre è senza alcun dubbio l’eccezionale tariffa Unlimited, rivolta a tutti i nuovi clienti che procedono con l’attivazione di una nuova SIM; effettuando o meno il trasferimento del numero. I nuovi clienti possono richiederla consultando il sito ufficiale del gestore, effettuando l’ordine e recandosi in uno dei negozi WindTre.

Passa a WindTre con l’eccezionale tariffa Unlimited: i nuovi clienti ricevono minuti, SMS e Giga illimitati!

Il gestore creato dai due operatori Wind e 3 Italia presenta, tra le sue numerose offerte, anche un’incredibile tariffa Unlimited che permette di ricevere mensilmente:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

SMS illimitati verso tutti i numeri

Giga illimitati alla massima velocità

La tariffa prevede una spesa di 29,99 euro al mese, da sostenere tramite carta di credito, conto corrente o carta conto. L’attivazione può avvenire effettuando la prenotazione online e recandosi in uno dei vari punti vendita del gestore, senza sostenere alcuna spesa iniziale se non il costo previsto per la nuova SIM, pari a 10,00 euro; e il primo rinnovo della promozione. E’ fondamentale rispettare il vincolo di 24 mesi imposto dal gestore, poiché in caso contrario sarà necessario saldare una spesa di ben 49,99 euro, rateizzata in 24 rate da 2,08 euro.

I clienti dell’operatore WindTre possono utilizzare gratuitamente alcuni servizi extra, ovvero: il servizio di segreteria telefonica, l’SMS di ricevuta di ritorno e il servizio Ti ho Cercato Gratuito. Per ascoltare la segreteria telefonica basterà digitare il 4200; invece, per procedere con la disattivazione del servizio sarà sufficiente digitare sul proprio dispositivo ##004# INVIO.