Manca soltanto una manciata di giorni al debutto ufficiale in Cina del nuovo top di gamma dell’azienda cinese Xiaomi, ovvero il nuovo Redmi K30 Pro 5G. La data della presentazione ufficiale si terrà infatti il prossimo 26 marzo e sappiamo che questo device non sarà il solo protagonista dell’evento. Assieme a lui verrà infatti annunciata anche una variante dedicata al comparto fotografico, nota come Redmi K30 Pro Zoom Edition.

In arrivo tante novità a marchio Redmi il prossimo 26 marzo

Con l’avvicinarsi della fatidica data del debutto sul mercato cinese, si intensificano sempre più i rumors e i leaks riguardanti i nuovi dispositivi targati Redmi. Come già accennato, protagonista indiscusso dell’evento sarà il Redmi K30 Pro 5G ma assieme a lui ci sarà anche la sua variante Redmi K30 Pro Zoom Edition. Quest’ultima, come suggerisce il nome, avrà un occhio di riguardo per il comparto fotografico e sarà dotata di una ulteriore lente dedicata allo zoom.

Gli ultimi leaks trapelati in rete ci hanno da poco rivelato alcune informazioni. Sono stati svelati in primis i tagli di memoria presente a bordo dei due dispositivi dell’azienda cinese. Nello specifico, la variante Pro disporrà di 6/8 GB di RAM e 128 GB di storage interno, mentre la Zoom Edition avrà a disposizione 8/12 GB di RAM e 128/256/512 GB di storage interno. Quest’ultimo sarà inoltre disponibile in quattro colorazioni: Moonlight White, Sky Blue, Purple e Space Grey.

Vi ricordiamo che durante l’evento del prossimo 26 marzo verrà annunciato anche il nuovo laptop RedmiBook da 14 pollici con processore AMD Ryzen. I tagli di memoria disponibili, in particolare, saranno pari a 16 GB di RAM e 512 GB di storage interno.