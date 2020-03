Attivare una passa a Vodafone è diventato davvero semplicissimo, nonché effettivamente alla portata di un numero sempre crescente di utenti sul territorio nazionale. L’ultima Special 50 Digital Edition rappresenta il baluardo a cui affidarsi per cercare di risparmiare il più possibile.

Ad oggi risulta essere distribuita esclusivamente in versione operator attack, ciò sta a significare che sarà effettivamente raggiungibile solo da coloro che si ritrovano in una condizione ben precisa, corrispondente all’uscita da un operatore virtuale (esclusi LycaMobile, Kena Mobile, ho.Mobile, WindTre e similari) o da Iliad, con portabilità obbligatoria del numero originario.

I costi iniziali da sostenere sono decisamente ridotti, parliamo di soli 1 centesimi per la promozione e di 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile. Coloro che la richiederanno non proveniendo dai suddetti operatori, pagheranno quanto scritto, in aggiunta a 18 euro per la richiesta ed un canone mensile di 24,99 euro (non conviene per niente).

Passa a Vodafone: con la promozione più invitante

La promozione include al proprio interno una miriade di contenuti, in particolare annoveriamo illimitati minuti per telefonare a chiunque, con anche SMS senza limiti da inviare ad ogni numero di telefono, con annessi 50 giga di traffico dati alla massima velocità di navigazione possibile (la limitazione è a 600Mbps in download).

Il prezzo fisso, da versare esclusivamente tramite credito residuo e non conto corrente bancario, corrisponde a 6,99 euro al mese per i clienti di Tiscali e CoopVoce, mentre sarà di 7 euro per tutti gli altri indicati in precedenza.

Ricordiamo che la passa a Vodafone non richiede in nessun modo l’accettazione di alcun tipo di vincolo contrattuale.