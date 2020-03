Sembra che Realme annuncerà a brevissimo per il mercato indiano una nuova serie di smartphone con un nuovo marchio, conosciuto al momento con il nome Narzo. Secondo le ultime indiscrezioni trapelate in rete, l’azienda cinese presenterà due nuovi smartphone con questo nuovo marchio tra pochissimi giorni.

Realme Narzo: i nuovi smartphone arriveranno il prossimo 26 marzo

La data scelta da Realme per svelare ufficialmente questo nuovo marchio è il prossimo 26 marzo. Nello specifico, l’azienda cinese ha deciso di far debuttare questa nuova serie con due smartphone noti come Realme Narzo 10 e Realme Narzo 10A. Nel corso delle ultime ore, sono state pubblicate online numerose immagini teaser ufficiali che rivelano qualche informazione interessante.

L’azienda ha spoilerato innanzitutto il comparto fotografico dei due dispositivi. Il prossimo Realme Narzo 10, in particolare, sarà dotato di una quad camera posteriore con un sensore fotografico principale da 48 megapixel, mentre il prossimo Realme Narzo 10A avrà una tripla fotocamera posteriore con un sensore fotografico dotato di una apertura focale di f/1.8. Osservando i teaser, possiamo poi notare come la disposizione dei sensori fotografici su entrambi i device è molto simile a quella degli attuali smartphone della serie Realme 6.

Oltre a questo, sappiamo che entrambi i dispositivi avranno sul fronte un display con una diagonale da 6.5 pollici con un notch a goccia e una grande batteria da 5000 mAh. Il processore, a detta dell’azienda, sarà un SoC di classe A pensato appositamente per il gaming.

Al momento questo è tutto quello che sappiamo su questa nuova serie di smartphone. Può darsi che questi dispositivi siano in realtà una versione re-branded degli ultimi Realme 6 per il mercato indiano, ma al momento non abbiamo notizie in merito. Staremo a vedere.